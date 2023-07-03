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Соцсеть «ВКонтакте» сменила модель управления

Источник:
Sibnet.ru
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Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покидают компанию, сообщает пресс-служба VK.

С 3 июля 2023 года управление социальной сетью будет осуществляться коллегиальным органом — Управляющей командой, состоящей из топ-менеджеров компании VK и социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как в настоящее время принимается большинство ключевых решений «ВКонтакте».

«Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — подчеркнул он.

Кириенко также поблагодарил Краснову и Тоболя за успехи «ВКонтакте», запуск «Клипов», «Видео», «Звонков», «Знакомств» и других сервисов соцсети. Краснова была назначена гендиректором «ВКонтакте» в марте 2021 года, Тоболь занял свой пост в декабре 2022 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке

ygrek.l-579

А чё такая СТРАШНАЯ??? Раньше пластические хирурги старались маскировать свою работу, а нуне выставляют...

nicollaich

Европейская подстилка."Мы, как американцы"(с)Тьфу

userkc

танки тоже не желали поставлять, поставили. и так все остальное