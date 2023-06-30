Всемирный банк исчерпал свои внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву, сообщил источник в российской дирекции Всемирного банка (ВБ).

Решение о предоставлении кредита Украине на сумму 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии было одобрено финансовой организацией, но этот шаг свидетельствует о нехватке ресурсов банка и серьезных рисках, связанных с экономическим положением Украины. Российская сторона выступила против данной инициативы, сообщил источник ТАСС.

В апреле международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом. По оценке Международного валютного фонда, украинский ВВП сократился на 30,3% в прошлом году.

По данным российской дирекции Всемирного банка, до апреля организации удалось мобилизовать более 24 миллиардов долларов помощи для Украины. Большая часть этих средств (около 90%) была предоставлена в виде грантов и суверенных гарантий от доноров, таких как США, Япония, Великобритания и страны ЕС.

Финансирование направляется исключительно на гражданские расходы, включая выплату пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб. Соблюдение целевого использования средств контролируется службой внутреннего аудита Всемирного банка.