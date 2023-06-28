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EA Games и Maxis показали The Sims 5

Источник:
Sibnet.ru
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Обложка The Sims 4
Фото: © Electronic Arts

На презентации Behind The Sims представители УФ и Maxis рассказали о будущем серии The Sims и показали первые кадры пятой части под кодовым названием Project Rene.

Были продемонстрированы несколько кадров прототипа игры, обсуждался прогресс разработки, включая внедрение новых технологий освещения, улучшение интуитивных анимаций и расширенные возможности кастомизации волос персонажей.

Анонс The Sims 5 состоялся в прошлом году. Однако в ноябре 2022 года появились сообщения о предполагаемом взломе игры, хотя официальные комментарии от компании EA пока отсутствуют, и подробности инцидента остаются нераскрытыми.

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Игры #RPG
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