На презентации Behind The Sims представители УФ и Maxis рассказали о будущем серии The Sims и показали первые кадры пятой части под кодовым названием Project Rene.

Были продемонстрированы несколько кадров прототипа игры, обсуждался прогресс разработки, включая внедрение новых технологий освещения, улучшение интуитивных анимаций и расширенные возможности кастомизации волос персонажей.

Анонс The Sims 5 состоялся в прошлом году. Однако в ноябре 2022 года появились сообщения о предполагаемом взломе игры, хотя официальные комментарии от компании EA пока отсутствуют, и подробности инцидента остаются нераскрытыми.