Уголовное дело по мятежу Пригожина прекратили

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» прекращено во вторник, сообщил центр общественных связей ФСБ.

При расследовании дела установлено, что участники мятежа «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления». Поэтому с учетом «иных имеющих значение обстоятельств» вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву, попутно заняв Ростов-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин объявил, что разворачивает колонны, чтобы не допустить «пролития русской крови». Параллельно с его заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко: по его словам, он по поручению президента Владимира Путина договорился с Пригожиным.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело закроют. Путин в обращении вечером в понедельник назвал ЧВК «Вагнер» героями и подтвердил, что они уйдут в Беларусь.