Xiaomi выпустила мощный ультратонкий ноутбук

Xiaomi начала принимать предварительные заказы на ноутбук Redmi Book 15E. Новинка оснащена процессором Intel Core i5 или Core i7 в зависимости от комплектации и продается 400 долларов (34 тысячи рублей).
Ноутбук Redmi Book 15E имеет металлический корпус толщиной 18,9 мм и весит около 1,8 килограмма. Устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей и поддержкой DC Dimming. Аудиосистема представлена двумя 2-ваттными динамиками с технологией DTS.
Внутри установлен процессор Core i5-11320H, доступна модель с i7-11390H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Информация о наличии дискретной видеокарты не разглашается, но скорее всего за графику отвечает встроенное в процессор ядро.
Емкость аккумулятора составляет 46 Втч. Благодаря функции быстрой зарядки, устройство может быть заряжено на 50% всего за 30 минут. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и просторным трекпадом.
Предзаказы на Redmi Book 15E уже доступны, и ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время.SIBNET.RU В TELEGRAM