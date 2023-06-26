Xiaomi выпустила мощный ультратонкий ноутбук

Внутри установлен процессор Core i5-11320H, доступна модель с i7-11390H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Информация о наличии дискретной видеокарты не разглашается, но скорее всего за графику отвечает встроенное в процессор ядро.

Емкость аккумулятора составляет 46 Втч. Благодаря функции быстрой зарядки, устройство может быть заряжено на 50% всего за 30 минут. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с подсветкой и просторным трекпадом.

Предзаказы на Redmi Book 15E уже доступны, и ожидается, что поставки начнутся в ближайшее время.