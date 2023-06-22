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Google пожаловался на недобросовестную конкуренцию Microsoft

Источник:
Sibnet.ru
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Эмблема Microsoft
Фото: © Turag Photography / Unsplash License

Google обратился в Федеральную торговую комиссию (FTC)с официальной жалобой на Microsoft, обвиняя ее в неправомерном использовании своего доминирующего положения в сфере корпоративных услуг. 

Google утверждает, что Microsoft злоупотребляет своим положением, привлекая корпоративных клиентов к облачным предложениям через условия лицензирования в контрактах Office 365 и Azure, сообщает The Information со ссылкой на текст жалобы.

Это не первый случай, когда привлечение клиентов Microsoft вызывает вопросы. В прошлом году Microsoft была вынуждена изменить условия лицензирования в Европейском союзе после жалобы. Они предоставили более гибкие условия переноса программного обеспечения в облако, однако эти изменения не были внедрены в США.

Европейский антимонопольный орган ранее начал неофициальное расследование в отношении Microsoft Azure, из-за поступивших жалоб на злоупотребление доступом к конфиденциальной информации для усиления конкуренции.

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