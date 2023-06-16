«Хрен им»: главные заявления Путина на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства оценил украинское контрнаступление, озвучил планы построить «суверенную экономику», прокомментировал действия Запада. Собрали главное.

Речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ стала самой длинной за более чем 10 лет — она продолжалась 1 час 19 минут. Его второе по длительности выступление на форуме состоялось в прошлом году, оно было короче на 5 минут. На третьем месте — 49-минутная речь в 2012 году.

Об экономике

Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям в период моратория на наказания. Сам мораторий продлевается на 2024 год.

Выбранная властями стратегия дала хороший результат — безработица составляет 3,3%, из-за черты бедности в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек. Со следующего года МРОТ будет проиндексирован на 18,5%.

Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должны выплачиваться в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Также президент предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость».

Доходы, не связанные с нефтью и газом, за январь—май выросли на 9,1%, Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы. Стране предстоит перейти к суверенной «экономике предложения», которая сама формирует спрос за счет освоение передовых технологий и создание современных отраслей.

Москва рассчитывает увеличивать внешнюю торговлю за счет развития инфраструктуры: объем экспортных перевозок по маршруту Север— Юг к 2030 году должен возрасти втрое, а на восточном направлении — увеличиться на 100 миллионов тонн к уровню 2022 года.

Об Украине

Вооруженным силам Украины не удастся добиться успеха при контрнаступлении, несмотря на задействованные резервы. «Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, это извне привезено. Но так долго не навоюешь», — сказал Путин.

В случае продолжающихся атак на российскую территорию Москва рассмотрит вопрос создания «санитарного кордона» на Украине, который сведет к минимуму возможности ВСУ по обстрелам населенных пунктов.

президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 Фото: © пресс-служба президента РФ

Зеленский перестал быть возможным собеседником для Путина. «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — отметил российский лидер, напомнив, что на Украине воздаются почести неонацистам.

Россия может применить ядерное оружие — она пойдет на такое шаг, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас такой необходимости нет, подчеркнул Путин.

Об отношениях с Западом

США подрывают свое могущество в сфере мировых финансов, используя доллар в качестве «инструмента вооруженной борьбы». В результате они порождают сомнения в надежности американской валюты как расчетного инструмента в мировой торговле, а также как средства резервов.

Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом является разбоем и средневековьем. «Разбой. Просто закрыли, отобрали, и даже не объясняют, почему. Удивительно, средневековье какое-то», — отметил Путин.

Уродливая неоколониальная международная система прекратила свое существование. При этом укрепляется многополярный мировой порядок, этот процесс носит неизбежный характер.

Россия имеет больше ядерных вооружений, чем страны НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал российский лидер.