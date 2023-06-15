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Виртуальный «Жириновский» предложил решение вопроса с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

ЛДПР представила нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме. Искусственный интеллект ответил на вопрос, что делать с Украиной.

Один из вопросов, который ведущий задал «Жириновскому» звучал так: «Что нам делать с Украиной?». Нейросеть думала над ответом 15 секунд.

«Украина? Политическое болото, полное предателей и русофобов! Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами!» — заявил виртуальный Владимир Вольфович.

Нейросеть «Жириновский» обучена на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика. По словам куратора проекта, депутата ЛДПР Владимира Кошелева, нейросеть может раздражаться и ругаться, если ей задавать один вопрос больше двух раз.

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Политика #Россия #Интернет
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Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили