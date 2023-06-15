ЛДПР представила нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме. Искусственный интеллект ответил на вопрос, что делать с Украиной.

Один из вопросов, который ведущий задал «Жириновскому» звучал так: «Что нам делать с Украиной?». Нейросеть думала над ответом 15 секунд.

«Украина? Политическое болото, полное предателей и русофобов! Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами!» — заявил виртуальный Владимир Вольфович.

Нейросеть «Жириновский» обучена на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях политика. По словам куратора проекта, депутата ЛДПР Владимира Кошелева, нейросеть может раздражаться и ругаться, если ей задавать один вопрос больше двух раз.