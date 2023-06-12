Вертолет Ка-52 сжег бронетранспортер ВСУ. ВИДЕО

Экипаж ударного вертолета Ка-52 на запорожском направлении уничтожил боевую бронированную машину ВСУ ударом управляемой ракеты, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортер ВСУ и нанес удар управляемой ракетой», — уточнило ведомство.

На опубликованных кадрах вертолет запускает ракету по бронетранспортеру, который движется по дороге под прикрытием дымовой завесы. Однако такая защита не спасла БТР.

После попадание ракеты бронированная машина ВСУ взрывается, по инерции продолжая движение. Российское ведомство отметило, что БРТ была уничтожена вместе с экипажем.