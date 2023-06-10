Медведев попросил Rheinmetall дать координаты завода танков на Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к Rheinmetall с просьбой прислать России координаты будущего предприятия по производству танков, которое немецкий концерн планирует построить на Украине.

«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить завод по производству танков в Украине. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!», — написал он в Twitter.

В марте стало известно, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther KF51 в год.

Ожидается, что производство танков Panther на заводе на Украине может начаться в первой половине 2024 года. Танк Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard.