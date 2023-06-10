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Владелец бренда Zewa продаст бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены под марками Zewa, Libresse и Libero, объявила о продаже бизнеса в России.

Соглашение с покупателями уже подписано и получило одобрение российских властей, сообщает пресс-служба компании. Кто покупает бизнес шведской компании, не уточняется.

Сворачивание деятельности на российском рынке Essity начала в 2022 году. Ожидается, что сделка будет полностью завершена во втором квартале 2023 года. В настоящее время в России работает три фабрики Essity.

Компания уточнила, что в 2022 году ее продажи в России составили примерно 2% от общего объема продаж. Essity подчеркнула, что не рассматривает параллельный импорт своей продукции в РФ.

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Экономика #Торговля
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