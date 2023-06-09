Вертолет в Горном Алтае наделал шума на заправке. ВИДЕО

Вертолет залетел на АЗС в поселке Акташ в Горном Алтае, а после промчался вдоль трассы — видео опубликовали в Сети. Случай заинтересовал транспортную прокуратуру.

Видео, распространяющееся в соцсетях, снято из автомобиля, приехавшего на заправку в Акташе. Желтый вертолет поднимается в воздух, пролетает под проводом, натянутым между фонарными столбами, и продолжает полет над проезжей частью автодороги.

«Он сейчас все провода тут пообрубит, надо отсюда отъезжать. <…> Ой, дурак», — прокомментировал мужчина.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура заметила видео и начала проверку. По предварительным данным посадка и взлет вертолета Robinson осуществлены вне согласованных авиационными властями мест, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами.