Белгородский губернатор сообщил о последствиях сильного обстрела

Повреждены 300 квартир в 85 домах, 29 человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Крайне тяжелый выдался вчерашний день, особенно вечер», — отметил Гладков во «ВКонтакте». Ранее он сообщил о погибшем человеке.

По его словам, из 29 пострадавших 12 уже находятся дома, а 17 остались в больнице, среди них один ребенок. Две раненых женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, их могут отправить на лечение в Москву.

Помимо многоэтажек, повреждения получили частные дома и 14 зданий коммерческих предприятий, несколько соцобъектов, в том числе — медицинского назначения.

«Самые тяжелые последствия — это спортивный комплекс «Сирень», но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства. Надеемся, что быстро все восстановим», — добавил Гладков.

В субботу, 11 мая в Белгороде и его окрестностях дважды за час объявляли ракетную опасность. Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 снарядов РСЗО Vampire RM-70 над регионом.