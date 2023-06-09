Глава АвтоВАЗа скорректировал цену Lada Aura для чиновников

Стоимость нового автомобиля Lada Aura будет существенно выше 2 миллионов рублей, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна его цена. Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей. Это машина премиального класса», — цитирует ТАСС Соколова.

Lada Vesta Aura, или просто Lada Aura презентовали на выставке «Евразия — наш дом» на площадке «Сириуса» в Сочи. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства.

Удлиненная модель позиционируется как авто для чиновников регионального уровня, она будет популярна среди бюджетных организаций. В день презентации Соколов говорил, что стоимость Lada Aura составит около 2 миллионов рублей.