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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа скорректировал цену Lada Aura для чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость нового автомобиля Lada Aura будет существенно выше 2 миллионов рублей, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна его цена. Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей. Это машина премиального класса», — цитирует ТАСС Соколова.

Lada Vesta Aura, или просто Lada Aura презентовали на выставке «Евразия — наш дом» на площадке «Сириуса» в Сочи. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства.

Удлиненная модель позиционируется как авто для чиновников регионального уровня, она будет популярна среди бюджетных организаций. В день презентации Соколов говорил, что стоимость Lada Aura составит около 2 миллионов рублей.

Тема: Русские машины
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Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

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И как бывало раньшеВ далёком сорок третьемНемецкая машинаСкатилась под откос

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Цеивропейцы скажут про этот видос: це подделка.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»