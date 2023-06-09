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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»

Источник:
ТАСС
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь в Херсонской области», поскольку боевые действия мешают эвакуации пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС.

«Получаем сообщения об обстрелах, которые подрывают усилия по спасению невиннных гражданских людей в Херсонской области после разрушения дамбы Херсонской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия», —цитирует ТАСС Борреля.

Глава европейской дипломатии заявил, что подобные действия России «могут представлять собой военные преступления».

Ранее украинские силы ударили по месту сбора для эвакуации жителей затопленного города Голая Пристань на подконтрольной России стороне Херсонской области.

В результате украинского удара два человека погибли, еще двое пострадали. «Стреляли специально по мирным людям», — отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Тема: Военная операция на Украине
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