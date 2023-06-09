Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 танков, включая 3 Leopard, при попытке наступления на одном из участков запорожского направления, сообщил командующий группировкой Вооруженных сил РФ на направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе 3 Leopard, и более 10 боевых машин пехоты», — уточнил генерал.

По его словам, первые потери противник понес при преодолении минных полей, с выходом к которым четыре танка противника подорвались, в том числе была уничтожена установка разминирования.

«Затем включились в огневое поражение противника расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения, общевойсковых подразделений на переднем крае. Противник был вынужден остановиться и, понеся потери, отказаться от преодоления минных полей», — отметил Романчук.

В дальнейшем огневое поражение наносила авиация, которая с помощью противотанковых управляемых ракет поразила девять танков и боевых машин пехоты. Артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы подавили артиллерию противника.

Романчук отметил героизм частей 42-й мотострелковой дивизии, подразделений войсковой разведки и специального назначения.