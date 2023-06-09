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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 танков, включая 3 Leopard, при попытке наступления на одном из участков запорожского направления, сообщил командующий группировкой Вооруженных сил РФ на направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе 3 Leopard, и более 10 боевых машин пехоты», — уточнил генерал.

По его словам, первые потери противник понес при преодолении минных полей, с выходом к которым четыре танка противника подорвались, в том числе была уничтожена установка разминирования.

«Затем включились в огневое поражение противника расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения, общевойсковых подразделений на переднем крае. Противник был вынужден остановиться и, понеся потери, отказаться от преодоления минных полей», — отметил Романчук.

В дальнейшем огневое поражение наносила авиация, которая с помощью противотанковых управляемых ракет поразила девять танков и боевых машин пехоты. Артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы подавили артиллерию противника.

Романчук отметил героизм частей 42-й мотострелковой дивизии, подразделений войсковой разведки и специального назначения.

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Топ комментариев

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

Asd10

Так вот зачем плотину взорвали хохлы... Что бы ООН впутать. Типа спасите - помогите материально и миротворцев...