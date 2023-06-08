Квантовые компьютеры взломают мировую банковскую систему

Полноценные квантовые компьютеры, появление которых ожидается в ближайшее десятилетие, станут самой опасной угрозой для безопасности банковских данных по всему миру, следует из свежего доклада экспертов Банка международных расчетов.

Аналитики отмечают, что на взлом данных, зашифрованных традиционными методами с помощью RSA и ECC, квантовым компьютерам потребуются считанные минуты, тогда как традиционные компьютеры потратят на аналогичные задачи тысячи лет.

Так, китайские исследователи на экспериментальной 10-кубитовой платформе смогли взломать 48-битный ключ RSA. Сейчас в банковском секторе используется ключ RSA длиной 2048 бит — таким образом, он может быть дешифрован системой из 372 кубитов.

Эксперты для смягчения квантовых угроз призывают переходить на постквантовое шифрование и новое оборудование — в частности, квантовую криптографию. Первые успешные эксперименты в этой сфере уже проведены.

Так, в рамках проекта «Скачок» была реализована передача платежного сообщения в формате XML между Банком Франции и Немецким федеральным банком через квантово защищенную сеть VPN по протоколу IPsec.