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Прокуратура США начала уголовное расследование против Трампа

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп
Фото: Matt Johnson from Omaha, Nebraska, United States / CC BY 2.0

Федеральная прокуратура США уведомила бывшего президента Дональда Трампа в том, что в его отношении ведется уголовное расследование.

Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами.

В связи с уведомлением Смит может принять решение о предъявлении Трампу обвинений в рамках уголовного разбирательства, приводит ТАСС сообщения американских СМИ.

Адвокаты экс-президента ранее попросили власти не предъявлять политику обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами после его ухода с высшего государственного поста. Они изложили свою позицию прокурорам.

Расследование связано с хранением секретных документов Трампом у себя в резиденции. Ранее секретные бумаги найдены в двух домах и частном офисе действующего президента США Джо Байдена.

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Политика #Мир
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