Прокуратура США начала уголовное расследование против Трампа

Федеральная прокуратура США уведомила бывшего президента Дональда Трампа в том, что в его отношении ведется уголовное расследование.
Специальный прокурор США Джек Смит в настоящий момент проводит расследование по факту ненадлежащего обращения бывшего американского лидера с секретными документами.
В связи с уведомлением Смит может принять решение о предъявлении Трампу обвинений в рамках уголовного разбирательства, приводит ТАСС сообщения американских СМИ.
Адвокаты экс-президента ранее попросили власти не предъявлять политику обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами после его ухода с высшего государственного поста. Они изложили свою позицию прокурорам.
Расследование связано с хранением секретных документов Трампом у себя в резиденции. Ранее секретные бумаги найдены в двух домах и частном офисе действующего президента США Джо Байдена.