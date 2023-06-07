НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава СНБО опроверг начало украинского контрнаступления

Источник:
Reuters
578 3

Украина еще не начинала свое контрнаступление, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, когда это произойдет, «все об этом узнают».

«Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал он в интервью Reuters.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли о подготовке к контрнаступлению. 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям».

Признаки начала украинского контрнаступления также увидели в США. Белый дом считает, что в настоящее время ВСУ при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

Тема: Военная операция на Украине
Белый дом назвал главную цель украинского контрнаступления
Запад заставит Зеленского согласиться на «ампутированную Украину»
Медведев призвал российскую армию перейти в наступление
Наемник рассказал, как на Украине дважды уничтожили его взвод
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин оценил разрушение плотины Каховской ГЭС
Глава СНБО опроверг начало украинского контрнаступления
Совфед одобрил ограничение выезда за рубеж призывников
Ученые выяснили эволюционный смысл мастурбации
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине