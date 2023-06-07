Глава СНБО опроверг начало украинского контрнаступления

Украина еще не начинала свое контрнаступление, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, когда это произойдет, «все об этом узнают».

«Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал он в интервью Reuters.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли о подготовке к контрнаступлению. 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям».

Признаки начала украинского контрнаступления также увидели в США. Белый дом считает, что в настоящее время ВСУ при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.