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Как правильно подманить кошку

Источник:
Animals
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Ученые из Франции исследовали правила «кошачьего этикета» — в частности, их интересовало, на какой призыв незнакомого человека животное охотнее откликается. Оказалось, что классическое «кис-кис» является неэффективным способом.

В рамках эксперимента, который проходил в «кошачьих кафе» в Бордо и в Тулузе, исследователь должен был коммуницировать с кошками — животных запускали в помещение по одному вместе с хозяевами.

На контрольном этапе, когда экспериментатор сидел неподвижно, не смотрел на кошку, не разговаривал с ней и не протягивал руки, шесть из 12 кошек оказались любопытны и приблизились к человеку, хотя их не звали.

Вторым этапом стал голосовой способ — кошек подзывали по имени, а также специфичным звуком «кис-кис», при этом не протягивали рук. В этом случае к экспериментатору подошли семь домашних питомцев.

В качестве третьего способа использовался визуальный режим. На этот раз человек молча смотрел на кошку и протягивал руку. В результате к экспериментатору подошли десять животных, что стало рекордным показателем.

Четвертый режим был бимодальным — визуальным и голосовым: экспериментатор смотрел на кошку, протягивал к ней руку, а также подзывал голосом. При таком способе на контакт пошли девять кошек.

Что показал эксперимент

Исследователи отметили, что при визуальном способе общение кошки продемонстрировали максимальное желание взаимодействовать с незнакомым человеком. При этом обращение голосом оказалось неэффективным.

Таким образом, незнакомую кошку проще всего подманить с помощью визуального контакта и протянутой руки. Кроме этого, кошки позитивно воспринимали нейтральный взгляд с сужением глаз — у них реже отмечалось подергивание хвоста, которое указывает на дискомфорт животных.

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Жизнь #Звери #Наука
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STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

pepelmetal

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Uynachalnica

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