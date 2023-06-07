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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад заставит Зеленского согласиться на «ампутированную Украину»

Источник:
Die Welt
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Патовая ситуация на линии фронта вынудит Запад и Россию пойти на мирные переговоры, заставив Киев согласиться на «ампутированную Украину», заявил обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.

Решать, когда начинать переговоры о перемирии на Украине, будет не украинский президент Владимир Зеленский, а главы США, Франции, Германии и Великобритании, уверен обозреватель.

«Многое говорит о том, что, несмотря на огромные объемы поставок западного оружия Украине, возникнет патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия — наилучшее решение», — пишет Шильтц.

Он отметил, что Киев, конечно, думает по-другому и собирается продолжать воевать. Но ему придется смириться. Потому что без помощи западных стран Украина бессильна перед Россией — и это факт, отметил обозреватель.

«Подавляющее большинство стран-членов ЕС и НАТО не будет ждать, когда украинская армия выгонит российских военных из страны. Они настроились на ампутированную Украину. Возможно, это звучит жестоко, но политика — штука циничная», — указал Шильтц.

По его словам, есть опасения, что Украина в ближайшие 15-20 лет не станет членом ни ЕС, ни НАТО. «На иные варианты Москва на переговорах, скорее всего, не пойдет», — заключил обозреватель.

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