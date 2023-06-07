Путин поручил ввести в школах курс черчения

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести с 2024 года в инженерных классах школах учебный курс «Черчение», соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее комитет Госдумы по просвещению обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность возвращения черчения в школьную образовательную программу.

«Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — сказано в документе.

С такой просьбой ранее выступили представители оборонных, металлургических, иных компаний, сообщил губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин.

По его словам, этот предмет является началом основ по инженерным знаниям.