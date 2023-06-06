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Вышел первый трейлер фильма-сказки «По щучьему велению»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «По щучьему велению» снят по мотивам русских сказок, создатели проекта представили зрителям первый трейлер.

Сюжет фильма повторяет сюжет сказки, но на более современный лад. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Федор Лавров.

Также в проекте использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей.

Фильм «По щучьему велению» выйдет в широкий российский прокат 26 октября.

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