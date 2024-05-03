Фильм «Манкимэн» вышел в онлайн‑кинотеатрах

Экшн-триллер «Манкимэн» от режиссера Дева Пателя вышел в онлайн-кинотеатрах, посмотреть фильм можно в Okko и «Иви».

По сюжету, парень из трущоб перебивается участием в подпольных боях без правил. В детстве он стал свидетелем убийства матери коррумпированным полицейским, и с тех пор им движет только жажда мести. Получив работу на кухне элитного борделя, который посещает убийца, молодой мститель начинает действовать.

В основе фильма лежит миф об индуистском божестве Ханумане, неуязвимом и при этом глубоко человечным. Израненный юноша по прозвищу «Кид» становится орудием возмездия против сильных мира сего, которые погрязли в преступности и угнетают тех, кому обещали служить.

Оригинальный сюжет боевика придумал сам Дев Патель, он же выступил соавтором сценария и сыграл главную роль.

«Я около восьми лет писал и переписывал сценарий в перерывах между актерскими проектами. Для меня это очень личный фильм. Одну из древнейших индийских легенд я переосмыслил на новый лад в формате эпичного и оригинального супергеройского боевика, что, надеюсь, позволит мне донести эту историю до зрителей по всему миру», — рассказал Патель о «Манкимэне».