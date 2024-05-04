Павел Дуров назвал любимый фильм 2023 года

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал свой любимый фильм прошлого года. По его словам, им стал «Вонка» с Тимоти Шаламе.

«Я никогда не смотрю фильмы ужасов и предпочитаю картины, в которых показываются воодушевляющие истории успеха», — пояснил Дуров свой выбор в своем официальном аккаунте.

«Вонка» рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссером ленты выступил Пол Кинг, известный своей работой над картиной «Приключения Паддингтона».

Премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года. В мировом прокате лента собрала 632 миллиона долларов и стала одним из главных рождественских фильмов последних лет.