НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пиратский «Форсаж 10» в России обогнал по сборам официальные релизы

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © кадр из фильма «Форсаж 10»

Фильм «Форсаж 10» стал лидером проката в России, несмотря на ограниченно число кинотеатров и неофициальный показ.

Десятая часть «Форсажа» вышла в мировой прокат 19 мая, а в России фильм показали неофициально спустя неделю, с 26 мая.

Касса «Форсажа 10» только в российских кинотеатрах за второй прокатный уикенд составила 87,6 миллиона рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Общая касса — 239 миллионов рублей.

Вселенная «Форсажа» пополнится новым фильмом

Даже официальная премьера фильма «Переводчик» от Гая Ричи не смогла обогнать десятый фильм франшизы про Доминика Торетто. Военная драма в стартовый уикенд собрала в России 69 миллионов.

Еще по теме
Умер прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо
«Переводчик» Гая Ричи стал лидером российского проката
Дуэйн Джонсон получил отдельный фильм во вселенной «Форсажа»
Озвучена сумма первого штрафа за нарушение закона о пропаганде ЛГБТ
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Путин рассказал, кто в России главнее него
Обсуждение (0)
Картина дня
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией
Водителей накажут за лекарственное опьянение
Минобороны оповестит мобилизованных о повестке по СМС
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
Путин рассказал, кто в России главнее него
27
American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине