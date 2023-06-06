Пиратский «Форсаж 10» в России обогнал по сборам официальные релизы

Фильм «Форсаж 10» стал лидером проката в России, несмотря на ограниченно число кинотеатров и неофициальный показ.

Десятая часть «Форсажа» вышла в мировой прокат 19 мая, а в России фильм показали неофициально спустя неделю, с 26 мая.

Касса «Форсажа 10» только в российских кинотеатрах за второй прокатный уикенд составила 87,6 миллиона рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Общая касса — 239 миллионов рублей.

Вселенная «Форсажа» пополнится новым фильмом

Даже официальная премьера фильма «Переводчик» от Гая Ричи не смогла обогнать десятый фильм франшизы про Доминика Торетто. Военная драма в стартовый уикенд собрала в России 69 миллионов.