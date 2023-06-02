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Дуэйн Джонсон получил отдельный фильм во вселенной «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 8»

Актер Дуэйн Джонсон объяснил свое появление в сцене после титров десятого «Форсажа». Оказалось, это не кадры из «Форсажа 11», а отдельный фильм.

Джонсон рассказал в Twitter, что готовится отдельный фильм с ним в главной роли. Лента будет связывать 10-й и 11-й «Форсажи».

Последний раз Дуэйн Джонсон появлялся в «Форсаже 8». Затем вышел спин-офф «Хоббс и Шоу». Актер не принимал участие в последующих проектах из-за разногласий с продюсером франшизы и исполнителем главной роли Вином Дизелем.

«Прошлым летом мы с Вином оставили все прошлое позади. Теперь мы будем всегда заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим. Я построил свою карьеру на менталитете "Зритель прежде всего"», — написал Джонсон в соцсети.

В сцене после титров «Форсажа 10» показали, как герой Джонсона Люк Хоббс заходит в заброшенное здание с группой захвата и отвечает на телефонный звонок с неизвестного номера. Агенту сообщают, что его ждет расплата за убийство бразильского криминального босса — Эрнана Рейеса.

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