Вспыхнула крыша больницы в Академгородке Новосибирска

Кровля Центральной клинической больницы, расположенной в Академгородке Новосибирска, вспыхнула по всей площади, огонь распространяется дальше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре в больнице, расположенной в Советском районе Новосибирска, поступило в 15.25 по местному времени «На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, эвакуированы 130 человек, в том числе 100 пациентов. Информации о пострадавших не поступало.

«Происходит распространение пламени на большую площадь. Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления», — уточнили в пресс-службе.

Площадь горения составляет порядка 1 800 квадратных метров, отметили в МЧС.