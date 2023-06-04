Вспыхнула крыша больницы в Академгородке Новосибирска

Кровля Центральной клинической больницы, расположенной в Академгородке Новосибирска, вспыхнула по всей площади, огонь распространяется дальше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сообщение о пожаре в больнице, расположенной в Советском районе Новосибирска, поступило в 15.25 по местному времени «На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу», — говорится в сообщении.
По информации МЧС, эвакуированы 130 человек, в том числе 100
пациентов. Информации о пострадавших не поступало.
«Происходит распространение пламени на большую площадь.
Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания. На месте
развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа Главного управления»,
— уточнили в пресс-службе.
Площадь горения составляет порядка 1 800
квадратных метров, отметили в МЧС.