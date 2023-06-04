Открытое горение в ЦКБ Академгородка Новосибирска ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Академгородка Новосибирска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ЦКБ в воскресенье днем вспыхнула кровля. Затем огонь распространился дальше. Из больницы были эвакуированы пациенты и медицинский персонал. Больные направлены в другие медицинское учреждения города.

«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 800 квадратных метров», — говорится в сообщении. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания.

В тушении пожара и спасательных работах задействованы 100 человек и 33 единицы техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

На месте происшествия находится руководство Новосибирской области, ГУ МЧС, правоохранительных органов.