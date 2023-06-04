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Открытое горение в ЦКБ Академгородка Новосибирска ликвидировано

Источник:
Sibnet.ru
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Пожарные ликвидировали открытое горение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Академгородка Новосибирска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ЦКБ в воскресенье днем вспыхнула кровля. Затем огонь распространился дальше. Из больницы были эвакуированы пациенты и медицинский персонал. Больные направлены в другие медицинское учреждения города.


«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 800 квадратных метров», — говорится в сообщении. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания.

В тушении пожара и спасательных работах задействованы 100 человек и 33 единицы техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

На месте происшествия находится руководство Новосибирской области, ГУ МЧС, правоохранительных органов.

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pepelmetal

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GammiPluh

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ball-n-wall

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nicollaich

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