Японская водная терапия поможет снять стресс и снизить вес

Сторонники японской водной терапии утверждают, что она помогает снять стресс, способствует снижению веса, укрепляет пищеварительную систему и дает энергию в течение дня.
Японская традиционная медицина рекомендует пить воду сразу после пробуждения. Эти ранние утренние часы считаются «золотыми».
Правила водной терапии просты:— сразу после пробуждения выпить четыре-шесть стаканов воды натощак. Лучше всего пить воду комнатной температуры или теплую;
— в воду рекомендуется выжать лимонный сок;
— после приема воды избегать еды как минимум 45 минут;
— начинать терапию нужно с одного стакана воды, постепенно увеличивая объем.
Питье большего количества воды вызывает чувство сытости благодаря наполненности желудка. Такой трюк может предотвратить переедание и удержать от вредных перекусов, приводит издание Onet мнение сторонников терапии.