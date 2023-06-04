Японская водная терапия поможет снять стресс и снизить вес

Сторонники японской водной терапии утверждают, что она помогает снять стресс, способствует снижению веса, укрепляет пищеварительную систему и дает энергию в течение дня.

Японская традиционная медицина рекомендует пить воду сразу после пробуждения. Эти ранние утренние часы считаются «золотыми».

Правила водной терапии просты:

— сразу после пробуждения выпить четыре-шесть стаканов воды натощак. Лучше всего пить воду комнатной температуры или теплую;



— в воду рекомендуется выжать лимонный сок;



— после приема воды избегать еды как минимум 45 минут;



— начинать терапию нужно с одного стакана воды, постепенно увеличивая объем.

Питье большего количества воды вызывает чувство сытости благодаря наполненности желудка. Такой трюк может предотвратить переедание и удержать от вредных перекусов, приводит издание Onet мнение сторонников терапии.