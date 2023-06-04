НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Японская водная терапия поможет снять стресс и снизить вес

Источник:
Onet.pl
177 0
стакан воды
Фото: © pxhere.com/rawpixel.com / СС0

Сторонники японской водной терапии утверждают, что она помогает снять стресс, способствует снижению веса, укрепляет пищеварительную систему и дает энергию в течение дня.

Японская традиционная медицина рекомендует пить воду сразу после пробуждения. Эти ранние утренние часы считаются «золотыми».

Правила водной терапии просты:

— сразу после пробуждения выпить четыре-шесть стаканов воды натощак. Лучше всего пить воду комнатной температуры или теплую;

— в воду рекомендуется выжать лимонный сок;

— после приема воды избегать еды как минимум 45 минут;

— начинать терапию нужно с одного стакана воды, постепенно увеличивая объем.

Питье большего количества воды вызывает чувство сытости благодаря наполненности желудка. Такой трюк может предотвратить переедание и удержать от вредных перекусов, приводит издание Onet мнение сторонников терапии.

Еще по теме
Секреты банных веников от Евгения Конюхова
Красивый загар дадут помидоры и черника
Врач перечислил опасности кормления голубей
Стоматолог предложил чистить зубы после завтрака
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

"единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет — американская...

ball-n-wall

Как там у Пушкина / памятники которому сносят в незалежной /... хочу быть владычецой морскою, а Байден...

GammiPluh

50 систем за 68 млрд долларов и по 0.6 млрд на 1 полный комплект зрк к каждой... даже США такое не потянут

Killer X

Извини что пилот не открыл люк чтобы бросить перчатку. Дуэль не считается без перчатки. Господи, откуда...