Врач перечислил опасности кормления голубей

Кормление голубей с рук и другой контакт с этими городскими птиц может привести к ряду неприятных заболеваний, сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«При кормлении птиц с рук, высок риск заразиться инфекциями передающимися контактным путем и в дополнение к этому получить некоторых насекомых, которые живут у птиц в перьях. Небольшие частицы того же помета или слюны птиц могут попасть на руки. Если после этого употребить пищу, которую человек брал непромытыми руками, то можно заразиться самыми разными инфекциями», — отметил Поздняков.

Это могут быть сальмонеллез и кампилобактериоз — достаточно тяжелые кишечные инфекции. Листериоз может протекать под маской ангины. У людей с иммунодефицитом он может вызывать поражения нервной системы и генерализованную инфекцию.

Криптококкоз — это грибковое поражение органов и систем. Контакт с голубями чреват тем, что человек может заразиться целым спектром инфекций.

Для заражения не всегда обязателен только прямой контакт. Некоторые инфекции передаются воздушно-капельным путем, например, орнитоз. Человек вдыхает пыль, которая содержит микроскопические частицы того же помета и конкретные возбудители.

У зараженного человека появляется лихорадка, симптомы интоксикации и поражение бронхолегочной системы с частым кашлем, иногда с кровью. Лечится оно только антибиотиком определенных групп, при чем без правильной антибиотикотерапии, как правило, не проходит.



