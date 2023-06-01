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Врач перечислил опасности кормления голубей

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина кормит голубей
Фото: © Sibnet.ru

Кормление голубей с рук и другой контакт с этими городскими птиц может привести к ряду неприятных заболеваний, сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«При кормлении птиц с рук, высок риск заразиться инфекциями передающимися контактным путем и в дополнение к этому получить некоторых насекомых, которые живут у птиц в перьях. Небольшие частицы того же помета или слюны птиц могут попасть на руки. Если после этого употребить пищу, которую человек брал непромытыми руками, то можно заразиться самыми разными инфекциями», — отметил Поздняков.

Это могут быть сальмонеллез и кампилобактериоз — достаточно тяжелые кишечные инфекции. Листериоз может протекать под маской ангины. У людей с иммунодефицитом он может вызывать поражения нервной системы и генерализованную инфекцию. 

Криптококкоз — это грибковое поражение органов и систем. Контакт с голубями чреват тем, что человек может заразиться целым спектром инфекций.

Для заражения не всегда обязателен только прямой контакт. Некоторые инфекции передаются воздушно-капельным путем, например, орнитоз. Человек вдыхает пыль, которая содержит микроскопические частицы того же помета и конкретные возбудители.

У зараженного человека появляется лихорадка, симптомы интоксикации и поражение бронхолегочной системы с частым кашлем, иногда с кровью. Лечится оно только антибиотиком определенных групп, при чем без правильной антибиотикотерапии, как правило, не проходит.


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Alhazred

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pepelmetal

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number10

Он не уточнил, летом какого года?

d6w58vnowu

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