Льготникам дадут 50‑процентную скидку на оплату услуг ЖКХ

Льготники смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 30-50% меньше, чем остальные россияне, сообщили в Минстрое России.
«С учетом соблюдения принципа адресности расходования
бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от
государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости
от льготной категории)», — рассказали «Известиям» в ведомстве.
Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую
ресурсоснабжающим организациям, а не гражданам, как сейчас.
Кроме того, планируется сократить количество необходимых для
получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них
появилась возможность получить льготы.
Правило вступит в силу не ранее 2024 года, отметили в
Минстрое.