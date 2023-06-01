Льготникам дадут 50‑процентную скидку на оплату услуг ЖКХ

Льготники смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 30-50% меньше, чем остальные россияне, сообщили в Минстрое России.

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Государство будет компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не гражданам, как сейчас.

Кроме того, планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов, а также уведомлять граждан о том, что у них появилась возможность получить льготы.

Правило вступит в силу не ранее 2024 года, отметили в Минстрое.