Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место в рейтинге Bloomberg как самый богатый человек в мире.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет 192 миллиарда долларов, тогда как Бернар Арно, владелец группы LVMH, опустился на второе место со состоянием в 187 миллиарда долларов. В этом году Маск заработал более 55,3 миллиарда долларов, в основном благодаря успеху компании Tesla, акции которой выросли на 66% с начала года.

По данным рейтинга Forbes, Арно до сих пор остается самым богатым человеком на планете со состоянием в 215 миллиардов долларов, в то время как Маск занимает второе место с 200 миллиардов долларов.

Арно обошел Маска в рейтинге Bloomberg в декабре 2022 года в связи с трудностями в технологической индустрии. Он потерял лидирующую позицию, после того как акции LVMH упали на 2,6% на парижской бирже Euronext. Компания владеет такими роскошными брендами, как Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие.

Согласно данным агентства, акции LVMH с апреля снизились примерно на 10%. Одно из самых значительных падений было зафиксировано 24 мая из-за опасений на рынке, связанных с ослаблением экономики США, что может снизить спрос на продукцию LVMH. Арно потерял 11,2 миллиарда всего за один день.