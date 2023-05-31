НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская авиация потопила последний боевой корабль Украины

Источник:
Sibnet.ru
567 8

Российская авиация в одесском порту уничтожила последнюю крупную боевую единицу Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении Минобороны России. У украинского флота остались только катера. 

В понедельник, «29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"», сказано в сообщении. 

Средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
Средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
Фото: Міністерство оборони України / CC BY 4.0

«Юрий Олефиренко» — средний десантный корабль. Спущен на воду в 1970 году на верфи в Гданьске (Польша) и вошел в состав Военно-морского флота СССР. В Советском союзе носил название СДК-137. В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота его передали Украине.

Минобороны России 29 мая сообщило о ночном «групповом ударе» по военным объектам на Украине. «В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — отметили в ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
Детей начали вывозить из приграничья Белгородской области
Белый дом выступил против ударов по Москве
Кадыров заявил о переходе чеченских частей в наступление
Два Алтая разделят шефство над районом ЛНР
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Трансвеститы с тренсгендерами победят педофилов а гомосекам дадут почётное третье место.Натуралов снимут...

виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.