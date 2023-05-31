Российская авиация в одесском порту уничтожила последнюю крупную боевую единицу Военно-морских сил Украины, говорится в сообщении Минобороны России. У украинского флота остались только катера.

В понедельник, «29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"», сказано в сообщении.

«Юрий Олефиренко» — средний десантный корабль. Спущен на воду в 1970 году на верфи в Гданьске (Польша) и вошел в состав Военно-морского флота СССР. В Советском союзе носил название СДК-137. В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота его передали Украине.

Минобороны России 29 мая сообщило о ночном «групповом ударе» по военным объектам на Украине. «В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — отметили в ведомстве.