Кадыров заявил о переходе чеченских частей в наступление

Бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас бойцы готовятся к штурмовым мероприятиям, их активно поддерживают Минобороны и Генштаб ВС РФ. Командный штаб частей разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, а также собирает новые разведывательные данные.

Депутат Госдумы Адам Делимханов провел встречу с командирами, ответственными за марьинское направление — там будет действовать спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат» Минобороны РФ. Командование ими поручено генерал-майору Апты Алаудинову.

Такие же приказы о переходе в наступление были отданы и другим подразделениям «Ахмат» Минобороны России и Росгвардии, находящимся в Запорожской и Херсонской областях.