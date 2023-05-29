Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор был подписан в 1990 году между странами Варшавского договора, включая СССР, и государствами НАТО. Документ разрешал обеим сторонам иметь равное количество обычных вооружений и устанавливал лимиты на наличие вооруженных сил.

После ликвидации Варшавского договора и расширения НАТО договор потерял актуальность. Россия предлагала адаптировать его к реальности, но Запад отказался. В итоге Москва в 2007 году объявила мораторий на исполнение условий соглашения.

В 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Она фактически вышла из договора, но юридически продолжала в нем оставаться. Теперь этот казус разрешен.