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Россия разорвала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Колонна российских танков Т-90А
Колонна российских танков Т-90А
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор был подписан в 1990 году между странами Варшавского договора, включая СССР, и государствами НАТО. Документ разрешал обеим сторонам иметь равное количество обычных вооружений и устанавливал лимиты на наличие вооруженных сил.

После ликвидации Варшавского договора и расширения НАТО договор потерял актуальность. Россия предлагала адаптировать его к реальности, но Запад отказался. В итоге Москва в 2007 году объявила мораторий на исполнение условий соглашения.

В 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Она фактически вышла из договора, но юридически продолжала в нем оставаться. Теперь этот казус разрешен.

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urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

corrector

И я тоже через приложение госуслуги , за Открывай проливыча !!

corrector

Для РФ всегда лучше тот лидер чужой страны, который ХОТЯ бы за интересы той своей станы выступает,...