Ученые нашли причину моды на бороды

Ученые из Силезского университета (Польша) установили, что мужчины воспринимают бороду как признак доминирования при взаимодействии с другими парнями

Ученые опросили более 500 мужчин, включая тех, кто носил бороду. Исследование показало, что мужчины с бородой считали ее фактором, усиливающим их сексуальную привлекательность в глазах женщин. В то же время, мужчины без бороды считали гладкое лицо более привлекательным.

Ученые отметили, что оба типа мужчин стремятся быть уникальными, чтобы подчеркнуть значимость в конкуренции среди себе подобных. Те, кто находил бороду более привлекательной, хотели бы видеть у других мужчин меньше волос на лице, в то время как те, кто предпочитал гладкое лицо, желали бы видеть больше бородатых мужчин.

Авторы исследования сделали вывод, что мужчины стремятся выделяться среди остальных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Ученые также считают, что присутствие бороды связано с доминированием и агрессивностью, что может помочь мужчинам установить свою позицию в обществе. Но социальный контекст явления требует дальнейшего исследования, отметили ученые.