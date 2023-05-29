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Ученые нашли причину моды на бороды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com/ru

Ученые из Силезского университета (Польша) установили, что мужчины воспринимают бороду как признак доминирования при взаимодействии с другими парнями

Ученые опросили более 500 мужчин, включая тех, кто носил бороду. Исследование показало, что мужчины с бородой считали ее фактором, усиливающим их сексуальную привлекательность в глазах женщин. В то же время, мужчины без бороды считали гладкое лицо более привлекательным.

Ученые отметили, что оба типа мужчин стремятся быть уникальными, чтобы подчеркнуть значимость в конкуренции среди себе подобных. Те, кто находил бороду более привлекательной, хотели бы видеть у других мужчин меньше волос на лице, в то время как те, кто предпочитал гладкое лицо, желали бы видеть больше бородатых мужчин.

Авторы исследования сделали вывод, что мужчины стремятся выделяться среди остальных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Ученые также считают, что присутствие бороды связано с доминированием и агрессивностью, что может помочь мужчинам установить свою позицию в обществе. Но социальный контекст явления требует дальнейшего исследования, отметили ученые.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране