«Непосредственно Каха» стал лучшим в прокате

«Непосредственно Каха. Другой фильм» стал лидером проката в первый уикенд показа, комедия собрала более 150 миллионов рублей.

Второй фильм с блогерами и актерами Артемом Калайджяном и Артемом Карокоязяном оказался лучшей новинкой. Комедия стала единственной новинкой, вошедшей в топ-5 кассовых картин.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» собрал в прокате стран СНГ 152,3 миллиона рублей. На втором месте «Форсаж 10» с кассой 58 миллионов за второй уикенд без учета сборов в России и Белоруссии. Третье место занял «Вызов» с дополнительными 48 миллионами в копилку за шестой уикенд.

Также на прошлой неделе в прокат без России и Белоруссии вышла скандальная «Русалочка» с темнокожей Ариэль. Премьера не сумела добиться в странах СНГ большого успеха, заработав всего 23,5 миллиона рублей.