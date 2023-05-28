Российская армия поразила место расположения наемников

Российская армия нанесла удар по отряду иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — сказал Конашенков.

Первый заместитель председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев ранее сообщил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

В числе наемников: 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — Канады и других государств.