НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия поразила место расположения наемников

Источник:
Sibnet.ru
354 2

Российская армия нанесла удар по отряду иностранных наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — сказал Конашенков.

Первый заместитель председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев ранее сообщил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

В числе наемников: 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — Канады и других государств.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль заявил о войне Запада против России «по всем фронтам»
МИД Ирана жестко поставил Зеленского на место
Сенатор Грэм счел убийство россиян лучшей тратой денег для США
Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Россия выдвинула Украине условия мира
Ди Каприо лишили русского голоса Бурунова
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
41
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
30
Россия выступила против заморозки конфликта на Украине
30
Россия выдвинула Украине условия мира
25
Медведев обрисовал сценарии исчезновения Украины