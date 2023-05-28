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Путин заявил о борьбе России за право остаться собой

Источник:
Sibnet.ru
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Время борьбы за право остаться собой наступило для России — стране не нужны грубо навязанные извне стандарты, заявил российский президент Владимир Путин.

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре» ,— сказал Путин в видеобращении, записанному по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

По его словам, Россия с большим почтением относится к наследию мировой культуры. И в стране невозможно представить попытки ее «отменить», добавил президент.

Он отметил, что культура и искусство — сферы, призванные объединять людей — сегодня попали в эпицентр геополитического противостояния. Все связанное с Россией пытаются «отменить», вычеркнуть из достояния цивилизации, указал Путин.



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Политика #Мир
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