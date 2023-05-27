Минфин США сдвинул сроки дефолта

Минфин США исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств к 5 июня. Если к этому времени власти не примут меры, наступит дефолт, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен в адрес лидеров Конгресса.

В опубликованном на сайте Минфина письме Йеллен призвала конгрессменов как можно скорее «защитить доверие и кредитоспособность» США, не откладывая принятие решения на последний день. При этом ранее крайней датой ведомство называло 1 июня.

«Если Конгрессу не удастся увеличить лимит госдолга, это причинит серьезные трудности американским семьям, нанесет ущерб нашему мировому лидерству и поднимет вопросы о нашей способности защищать интересы национальной безопасности», — подчеркнула она.

Йеллен напомнила, что США ранее также подходили к порогу дефолта. Принятие решения в последний момент нанесло серьезный ущерб доверию бизнеса, привело к росту издержек по краткосрочным займам и негативно повлияло на кредитный рейтинг государства.

В настоящее время у Минфина США осталось только 67 миллиардов долларов на выполнение правительственных обязательств. После 5 июня государство не сможет проводить платежи и трансферты.