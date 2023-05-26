Дверь в самолете Asiana Airlines открылась во время полета. ВИДЕО

Дверь аварийного выхода открылась в самолете Airbus A321 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines во время полета, сообщают местные экстренные службы.

Пассажирский лайнер совершал рейс по маршруту остров Чеджу — Тэгу. Дверь воздушного судна открылась незадолго до посадки в аэропорту назначения.

Самолету оставалось две или три минуты до приземления, когда пассажир, сидевший рядом с аварийной дверью, открыл крышку и потянул за рычаг, так что дверь открылась примерно в 200 метрах над землей, сообщил Reuters представитель авиакомпании.

К счастью, все пассажиры в этот момент были пристегнуты ремнями. Самолет успешно приземлился в аэропорту.

В результате инцидента никто физически не пострадал, но некоторые пассажиры были доставлены в больницу в шоковом состоянии из-за пережитого потрясения.