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Дверь в самолете Asiana Airlines открылась во время полета. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Дверь аварийного выхода открылась в самолете Airbus A321 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines во время полета, сообщают местные экстренные службы.

Пассажирский лайнер совершал рейс по маршруту остров Чеджу — Тэгу. Дверь воздушного судна открылась незадолго до посадки в аэропорту назначения.

Самолету оставалось две или три минуты до приземления, когда пассажир, сидевший рядом с аварийной дверью, открыл крышку и потянул за рычаг, так что дверь открылась примерно в 200 метрах над землей, сообщил Reuters представитель авиакомпании.

К счастью, все пассажиры в этот момент были пристегнуты ремнями. Самолет успешно приземлился в аэропорту.

В результате инцидента никто физически не пострадал, но некоторые пассажиры были доставлены в больницу в шоковом состоянии из-за пережитого потрясения.

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