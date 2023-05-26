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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина показала видео с Залужным

Источник:
Sibnet.ru
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Главком ВСУ Валерий Залужный
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный появился в публичном пространстве. Ранее сообщалось, что он получил тяжелое ранение при ракетном обстреле.

Видео с Залужным опубликовал сотрудник пресс-службы министерства обороны Украины в телеграм-канале. Он говорит, что съемка ведется 25 мая. В ролике главком ВСУ сидит за столом в кабинете.

О том, что Залужный был ранен в голову во время ракетного удара, нанесенного российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник сказал агентству, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа, он будет жить, но выполнять работу не сможет.

Ранее в Сети распространялась версия, что Залужный погиб или тяжело ранен во время массированного удара российских войск по Павлограду Днепропетровской области 7 и 8 мая.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика
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