Зеленый метеорит взорвался над Австралией. ВИДЕО

Взрыв зеленого метеорита над Австралией сняли на видео, вспышку было видно на расстоянии 600 километров.

Вечером 20 мая камеры в аэропорту Кэрнса в Квинсленде запечатлели взрыв. Очевидцы, снимавшие смартфонами и видеорегистраторами, сообщили о видимости вспышки в Нормантоне, на расстоянии 600 километров от аэропорта.

Хлопок был слышен особенно отчетливо в городе Кройдон, на расстоянии 700 километров от места взрыва. Судя по всему, метеорит взорвался прямо над этим районом.

По словам астрофизика Брэда Такера из Австралийского национального университета в Канберре, сам метеорит был небольшим, диаметром от 0,5 до 1 метра, и двигался со скоростью до 150 тысяч километров в час. Осколки, которые достигли поверхности Земли, вероятно, были очень маленькими.

Болиды — яркие метеоры, которые взрываются в атмосфере Земли из-за трения. Это приводит к мгновенному разрушению метеорита, сопровождаемому вспышкой и хлопком. Зеленый свет при взрыве этого метеорита был вызван высокой концентрацией железа и никеля в нем.