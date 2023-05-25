США выступили против применения американского оружия по России

Белый дом выступает против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять, в том числе в диалоге с украинцами», — цитирует ТАСС завление Кирби.

По его словам, Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область.

Украинские диверсанты проникли в понедельник, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Минобороны России сообщило, что диверсантов разгромили, они потеряли более 70 человек убитыми, бросили четыре бронемашины и пять пикапов.