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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США выступили против применения американского оружия по России

Источник:
ТАСС
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Белый дом выступает против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять, в том числе в диалоге с украинцами», — цитирует ТАСС завление Кирби.

По его словам, Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область.

Украинские диверсанты проникли в понедельник, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Минобороны России сообщило, что диверсантов разгромили, они потеряли более 70 человек убитыми, бросили четыре бронемашины и пять пикапов.

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