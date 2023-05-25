Sony показала портативный дисплей‑геймпад для PS5

Sonw анонсировала стриминговый геймпад Project Q на мероприятии PlayStation Showcase. Это будет не самостоятельная консоль, а дополнительным аксессуаром, который работает в паре с PS5.

Основной функцией Project Q станет возможность дистанционного воспроизведения игр через функцию Remote Play через Wi-Fi соединение. Устройство оснащено 8-дюймовым экраном с поддержкой разрешения 1080p и частотой обновления 60 Гц.

Боковые части дисплея выглядят как у геймпада DualSense. Рукоятки обладают тактильной отдачей и адаптивными триггерами, что обеспечивает более глубокое взаимодействие с игровым процессом. Другие технические характеристики и особенности устройства будут раскрыты разработчиками в ближайшие месяцы.

Ожидается, что Project Q поступит в продажу в конце 2023 года. Разработчики надеются, что он станет идеальным спутником для геймеров, позволяя им наслаждаться своими любимыми играми в любом месте и в любое время.