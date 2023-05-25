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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские дроны атаковали российский корабль у берегов Турции

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские надводные беспилотники атаковали российский военный корабль «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, говорится в сообщении Минобороны России.

«Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс"Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики», — сказано в сообщении.

По информации Минобороны, все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Корабль вооружен четырьмя 14,5 миллиметровыми морскими тумбовыми пулеметными установками (МТПУ) «Жало» и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба».

В ноябре после уничтожения «Северных потоков» в Балтийском море Россия и Турция усилили охрану «Турецкого потока» и «Голубого потока».

Тема: Военная операция на Украине
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