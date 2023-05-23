TikTok обвинил власти США в нарушении свободы слова

TikTok подал иск в суд против властей штата Монтана, США, из-за запрета на использование социальной сети. Компания утверждает, что такое ограничение нарушает первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова.

«Мы оспорим неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей соцсети в штате. Мы верим, что наш юридический вызов получит преимущество в суде за счет чрезвычайно убедительного набора прецедентов и фактов», — цитирует ABC News представителей TikTok.

Закон, запрещающий TikTok в Монтане, был принят в апреле 2023 года. Если суд не признает требования TikTok незаконными, Google и Apple должны будут удалить приложение TikTok из своих магазинов приложений. Несоблюдение закона будет влечь штраф в размере 10 тысяч долларов в день для IT-корпораций.

Пользователи из США пошли в суд изза запрета TikTok

Первая поправка Конституции США гарантирует основные свободы выражения и вероисповедания. Она запрещает принимать законы, которые ограничивают свободу слова, свободу прессы, право на мирные собрания и право обращаться к правительству с петициями о нарушении гражданских прав.