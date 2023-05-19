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Пользователи TikTok в США пошли в суд из‑за запрета соцсети

Источник:
Sibnet.ru
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Пять пользователей TikTok подали иск против властей Монтаны после запрета соцсети в этом штате США.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте в среду подписал закон, запрещающей деятельность китайской технологической компании ByteDance, владеющей TikTok. Магазины приложений должны закрыть доступ к скачиванию, иначе им грозят штрафы в размере 10 тысяч долларов за каждый день. Запрет начнет действовать с 1 января 2024 года.

Пользователи TikTok указали, что принятый закон нарушает первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова, сообщает Reuters со ссылкой на текст иска.

TikTok — китайская соцсеть с короткими видео, ее международная версия запущена в 2018 году. В США платформа насчитывает более 150 миллионов пользователей. Американские спецслужбы считают, что TikTok представляет угрозу нацбезопасности, так как данные могут оказаться у Пекина.

TikTok в марте прошлого года запретил российским пользователям публиковать новые видео и смотреть ролики из других стран.

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