Точное число потерь украинских вооруженных формирований в конфликте с Россией тщательно скрывается президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

От 40 до 60% украинских солдат, обучавшихся во Франции, больше не выходят на связь, рассказал Раффрею французский военный инструктор. «Мы думаем, что большинство из них молчат, потому что погибли в бою», — отметил военный.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — написал обозреватель.

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По его словам, баланс сил сейчас складывается явно не в пользу Украины. У России в Донбассе, например, в три раза больше артиллерийских систем. Военный потенциал Москвы и Киева несопоставим, уверен журналист.

«Большая часть российской армии не пострадала от этого конфликта», — процитировал Раффрей слова командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи.